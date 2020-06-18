Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов

Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тыс. мигрантов, сообщается на сайте суда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение министерства внутренней безопасности отменить DACA было волюнтаристским и связанным с произволом", - говорится в судебном решении.

Программа DACA была введена при президенте Бараке Обаме и защищает от депортации 800 тыс. нелегальных иммигрантов, прибывших в США детьми.

Суд отметил, что администрация президента недостаточно обосновала отмену программы. Решение не является окончательным - администрация может представить дополнительные причины.