https://news.day.az/world/1245681.html Военные устроили рукопашный бой длиной в несколько часов на границе Индии и Китая
Военные устроили рукопашный бой длиной в несколько часов на границе Индии и Китая
На индийско-китайской границе военные двух стран устроили рукопашный бой, который длился в течение нескольких часов. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в районе Гималайского хребта.
По данным СМИ, участники драки не использовали огнестрельное оружие, а дрались с помощью камней, железных прутьев и кулаков.
В результате драки погибли 20 человек со стороны Индии. Премьер-министр Нарендра Моди почтил их память минутой молчания.
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