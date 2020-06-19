В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом

Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 531.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 531 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.