https://news.day.az/world/1245702.html В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 531.
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в столице умерли 3 531 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
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