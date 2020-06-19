Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Статья президента РФ Владимира Путина с оценкой событий, предшествовавших Второй мировой войне, и в частности о "мюнхенском сговоре", опубликована в американском журнале National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Статья называется "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В подводке к статье редакция журнала отмечает, что президент РФ в ней, в частности, говорит о попытках европейских политиков и в особенности польских руководителей положить под сукно факт "мюнхенского сговора".

Глава государства приурочил ее написание к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, статья вышла в свет за два дня до парада Победы на Красной площади, который в этом году из-за коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Надо открывать засекреченные архивы о войне

В своей статье глава российского государства напомнил, что СССР в свое время дал моральную и юридическую оценку пакта Молотова-Риббентропа.

"Между тем, другие государства предпочли забыть о соглашениях, на которых стояли подписи нацистов и западных политиков, не давать правовую или политическую оценку такому сотрудничеству", - отмечает Путин.

"Кроме того, мы не знаем, существовали ли какие-то секретные "протоколы" или дополнения к соглашениям ряда стран с нацистами. Единственное, что нам остается, это принять их слова на веру", - продолжил он.

В частности, заметил Путин, до сих пор остаются засекреченными материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам.

"Мы призываем все страны активизировать процесс обнародования их архивов и публикации прежде неизвестных документов войны и довоенного периода, как это делает Россия в последние годы", - говорится в статье.

"В этом контексте мы готовы к широкому сотрудничеству и исследовательским проектам с привлечением историков", - добавил он.

О роли ООН

"Конечно, мы видим, что система ООН в настоящее время испытывает определенную напряженность в своей работе и не так эффективна, как могла бы быть. Но ООН по-прежнему выполняет свою основную функцию. Принципы Совета Безопасности ООН являются уникальным механизмом предотвращения крупной войны или глобального конфликта", - написал он в статье в National Interest.

"Призывы к отмене права вето, которые в последние годы звучат часто, отрицающие специальные возможности постоянных членов Совета Безопасности, в действительности безответственны. В конце концов, если это произойдет, Организация Объединенных Наций, по сути, станет Лигой Наций - местом встречи для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы. Чем это закончилось (в случае с Лигой Наций - ИФ), нам известно", - подчеркнул Путин.

Проблемы надо решать на саммите 5 постоянных членов СБ ООН

Путин в статье выразил надежду на как можно более быструю организацию очной встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН.

"Коллеги - господин Си Цзиньпин, господин Макрон, господин Трамп и господин Джонсон - поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это, и надеемся, что такая очная встреча может состояться в скорейшем времени", - написал он.

Сосредоточиться на экономике

Путин также указал в статье на необходимость сосредоточиться и на ситуации в мировой экономике. "И, прежде всего, преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что "недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации".

Обещанная статья

Впервые о намерении написать статью к годовщине Победы Путин сказал в декабре 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции. Он сообщил тогда, что ознакомился с уникальными архивными материалами, где "все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням - как происходил процесс умиротворения Гитлера".

Путин заявил об этом 19 декабря, а 20 декабря на неформальной встрече лидеров СНГ в Москве он не только продемонстрировал коллегам по Содружеству эти архивные документы, но и, основываясь на выдержках из них, выступил с почти часовым комментарием по поводу резолюции Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Советско-германский договор о ненападении

Президент выразил крайнее удивление содержанием резолюции, обратив внимание на то, что согласно этой бумаге "так называемый пакт Молотова-Риббентропа (советско-германский договор о ненападении - ИФ) (...) поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что положило дорогу к началу Второй мировой войны". Путин с возмущением отметил, что в этой резолюции европейские депутаты требуют от России "прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов".

Президент РФ тогда впервые отметил (позже он неоднократно возвращался к данному аспекту), что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом в череде подобных подписанных с гитлеровской Германией другими государствами: Польшей (пакт Пилсудского-Гитлера, 1934 год), Великобританией (англо-германское морское соглашение, открывшее дорогу Гитлеру к постройке фашистского флота, 1935 год), снова Великобританией четырьмя годами позже (после "мюнхенского сговора" в 1938 году), Францией (1938 год), Литвой (1939 год) и Латвией (1939 год).

Путин, ссылаясь на архивные документы, подчеркивал, что СССР пошел на подписание пакта "только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела в Европе".

В частности, опираясь на записи беседы между Гитлером и министром иностранных дел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года, президент РФ сделал вывод, что их высказывания можно рассматривать как свидетельство "военного союза против СССР".

"Мюнхенский сговор"

Давая оценку ситуации с мюнхенским соглашением ("мюнхенский сговор"), по итогам которого Германия и Польша поделили территорию Чехословакии в 1938 году, Путин говорил: "СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной".

В связи с этим, говоря о пакте Молотова-Риббентропа, Путин подчеркивал, что СССР в 1939 году остался практически в изоляции и последним из стран Европы был вынужден подписывать с Гитлером такой документ.

"Да, там есть секретная часть о разделе какой-то территории, но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером, потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах все хранится под грифом "секретно", мы ничего не знаем, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что по фактам мы видим, что сговор был, что был раздел независимого демократического государства - Чехословакии, и в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств", - говорил президент в декабре прошлого года.

Позже, в мае текущего года, президент, продолжая тему раздела Чехословакии в 1938 году, предложил зарубежным коллегам осудить "мюнхенский сговор". В интервью в рамках фильма "Война за память" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Путин напомнил, что Советский Союз "в конце 80-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа". "Но почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал президент.

Он вновь повторил, что "в 38-м году ведущие западные страны встретились в Мюнхене с Гитлером и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором" и отдали на растерзание Чехословакию". "И как бы там приятно или неприятно было кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя, напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тешинскую область и еще один прилегающий район", - сказал президент РФ.

Путин утверждал, что СССР в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, предпринимал "колоссальные усилия" для создания антигитлеровской коалиции, однако никем не был поддержан.

Архивные источники

Часть документов, с которыми ознакомился президент, можно увидеть в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Именно с этой экспозицией Путин в декабре прошлого года ознакомил глав государств СНГ, показав им уникальные архивные материалы, демонстрирующие интересы каждого из участников будущего мирового конфликта 20-го века. В экспозицию вошли и текст мюнхенского соглашения 1938 года, и пакт Молотова-Риббентропа, и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года, а также различные дипломатические ноты, записи бесед и заседаний военных миссий европейских стран предвоенного периода, агентурные материалы советской разведки, стенограммы секретных встреч, в том числе с участием советских эмиссаров, директивы верховного командования Вермахта и многое другое.