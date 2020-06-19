В Бразилии число случаев заражения коронавирусом приближается к 1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 22 765 - до 978 142.

Об этом свидетельствуют обновленные в четверг вечером данные официальной статистики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При сохранении текущей динамики заражений в ближайшие дни количество инфицированных в стране превысит 1 млн. Число умерших от последствий заражения выросло до 47 748, за минувшие сутки зарегистрировано 1 238 летальных исходов. Также сообщается о 482 102 излечившихся.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Всего в этой столичной агломерации проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитываются 192 628 инфицированных и 11 846 умерших. Здесь на фоне объявленного властями в начале июня постепенного отказа от социальной изоляции и возвращения к прежнему укладу жизни, два дня подряд отмечались рекордные показатели смертности и роста числа инфицированных, после чего в статистику четверга включили только сопровождающиеся госпитализацией случаи заболевания.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (87 317 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 8 412 человек. Здесь на фоне устойчивого снижения с начала июня числа регистрируемых ежедневно смертей от последствий коронавируса, со среды объявлено о дальнейшем восстановлении экономической активности, подразумевающем возобновление работы торговых центров и возобновление спортивных соревнований (пока без зрителей). Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Из чуть более 205 тыс. проведенных здесь проверок на коронавирус положительный результат показали 87 273, еще 57 335 человек остаются под подозрением у медиков. Умерли 5 377 жителей региона.

Тяжелая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Пернамбуку (48 626 заразившихся и 4 057 умерших) и Мараньян (66 091 инфицированных и 1 607 умерших), а также в штатах Амазонас (60 736 инфицированных и 2 605 умерших) и Пара (76 623 инфицированных и 4 395 умерших) на севере страны. Аналитики отмечают, что в административных центрах регионов динамика распространения вируса постепенно стабилизируется, в то время как в глубинке - ускоряется.