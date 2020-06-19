https://news.day.az/world/1245752.html В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 895
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 895
В Грузии подтверждено еще два случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на специальный правительственный сайт, созданный в связи с коронавирусом.
Так, число зараженных COVID-19 достигло 895 человек. Из них 741 человек выздоровели, 14 скончались.
В настоящее время на карантине по стране находятся 2 855 человек, на стационарном контроле 264 человека.
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