Комитет ОПЕК+ добился четких планов сокращения добычи

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ посвятили всю встречу в четверг вопросу соблюдения дисциплины в альянсе. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы пять стран - участниц соглашения о сокращении добычи нефти, не выполнивших договоренности в мае, представили четкий план компенсации. Таких графиков на встрече удалось добиться только от Ирака и Казахстана, остальные должны представить их до 22 июня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В состав мониторингового комитета ОПЕК+ входят восемь из 23 стран, участвующих в соглашении. Это сопредседатели комитета - Россия и Саудовская Аравия, а также Алжир, Венесуэла, Ирак, Казахстан, Кувейт и ОАЭ. Комитет, который собирается раз в месяц, следит за темпами сокращения добычи и выполнением квот, анализирует ситуацию на рынке и при необходимости может дать рекомендации по действиям альянса на нефтяном рынке.

В этот раз почти все 3,5 часа онлайн-совещания были посвящены вопросу дисциплины. Сделка по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки начала действовать в мае. В таком объеме ОПЕК+ будет урезать производство сырья до конца июля. С августа ограничения будут ослаблены, и до конца года сокращать нужно будет только 7,7 млн.

Однако в мае этот план выполнялся только на 87%, так как не все страны полностью выполняли свои обязательства. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.