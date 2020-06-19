В Армении за прошедшие сутки COVID-19 заразились 453, умерли 10 человек

В Армении за прошедшие сутки выявлено 453 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 10 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом достигло 19 157, число умерших от заболевания увеличилось до 319.

От коронавируса вылечились 8 266 человек.