https://news.day.az/world/1245783.html В Армении за прошедшие сутки COVID-19 заразились 453, умерли 10 человек
В Армении за прошедшие сутки COVID-19 заразились 453, умерли 10 человек
В Армении за прошедшие сутки выявлено 453 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 10 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом достигло 19 157, число умерших от заболевания увеличилось до 319.
От коронавируса вылечились 8 266 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре