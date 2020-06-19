На Санкт-Петербург обрушились ливни с градом и штормовым ветром - ВИДЕО
Ливни со штормовым ветром и градом - в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, только за два часа выпала половина месячной нормы осадков. Мощный грозовой фронт накрыл город вечером в четверг, 18 июня.
Некоторые районы города и области оказались подтоплены. Больше всего осадков выпало в Ломоносове, Петергофе, Кронштадте, на севере Санкт-Петербурга, сообщает телеканал "Россия 24".
Жители делятся в социальных сетях фотографиями: на снимках - поваленные деревья, сломанные светофоры и дорожные знаки, "плавающие" автомобили. Несколько пригородных электричек были задержаны.
По данным информагентств, на побережье Финского залива во время грозы от удара молнии погиб ребёнок.
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