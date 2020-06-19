https://news.day.az/world/1245801.html Число заразившихся COVID-19 в России достигло 569 063
Число заразившихся COVID-19 в России достигло 569 063
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 7 972 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 569 063.
За последние сутки от коронавируса умер 181 человек. Число умерших от коронавируса достигло 7 841. Вылечились 324 406 человек.
Отметим, Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по количеству инфицированных коронавирусом.
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