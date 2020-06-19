https://news.day.az/world/1245876.html Стрельба в Новой Зеландии: один полицейский убит, еще один ранен - ВИДЕО
Стрельба в Новой Зеландии: один полицейский убит, еще один ранен - ВИДЕО
Один полицейский убит, еще один - ранен в результате стрельбы в Новой Зеландии. В городе Окленд неизвестный открыл огонь, когда стражи порядка решили проверить его автомобиль.
Состояние раненого полицейского врачи оценивают как тяжелое, но стабильное, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Подозреваемый скрылся с места преступления, при этом сбив прохожего. Район оцепили, предприятия и школы закрыты. Идут поиски преступника.
Случаев нападения на полицейских в Новой Зеландии не было с 2009 года.
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