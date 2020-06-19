Европарламент призвал ЕС подготовиться к Brexit без сделки
Глава Европарламента Давид Сассоли призвал саммит Евросоюза подготовиться к окончательному выходу Великобритании из Brexit без соглашения по свободной торговле с ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сассоли заявил, что Европарламент выступает за достижение соглашения и поддерживает интенсификацию диалога. Однако, по его словам, необходимо подготовиться к Brexit без соглашения для того, чтобы знать что делать, если это произойдет.
18 июня Европарламент принял доклад по Brexit, констатируя, что разногласия между ЕС и Великобританией на переговорах о будущих отношениях после выхода британской стороны из Brexit остаются значительными.
Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на королевство распространяются все европейские нормы.
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