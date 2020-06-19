Европарламент призвал ЕС подготовиться к Brexit без сделки

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал саммит Евросоюза подготовиться к окончательному выходу Великобритании из Brexit без соглашения по свободной торговле с ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сассоли заявил, что Европарламент выступает за достижение соглашения и поддерживает интенсификацию диалога. Однако, по его словам, необходимо подготовиться к Brexit без соглашения для того, чтобы знать что делать, если это произойдет.

18 июня Европарламент принял доклад по Brexit, констатируя, что разногласия между ЕС и Великобританией на переговорах о будущих отношениях после выхода британской стороны из Brexit остаются значительными.

Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на королевство распространяются все европейские нормы.