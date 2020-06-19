В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 200 тысяч, из них порядка 9,4 тысячи со смертельным исходом. Об этом заявил официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки в Иране удалось выявить 2 615 новых случаев, скончались 120 человек.

Всего же к данному моменту в стране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено 200 262 случая заражения COVID-19, а количество жертв достигло 9 392. При этом выздоровели не менее 159 192 человека.

14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.