В США прошли сильные снегопады

В США в штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг прошли сильные снегопады.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Washington Post.

"Иногда у Матери Природы есть чувство юмора. Снег выпал за три дня до летнего солнцестояния", - говорится в сообщении.

Достаточно редкое для этого времени явление затронуло районы на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах уровень снега достигал нескольких десятков сантиметров.