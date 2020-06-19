https://news.day.az/world/1245909.html В США прошли сильные снегопады - ФОТО
В США прошли сильные снегопады - ФОТО
В США в штатах Монтана, Айдахо и Вайоминг прошли сильные снегопады.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Washington Post.
"Иногда у Матери Природы есть чувство юмора. Снег выпал за три дня до летнего солнцестояния", - говорится в сообщении.
Достаточно редкое для этого времени явление затронуло районы на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах уровень снега достигал нескольких десятков сантиметров.
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