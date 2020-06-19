ЕС проведет очный саммит, чтобы согласовать план восстановления экономики

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли в ходе видеоконференции в пятницу принять решение по фонду восстановления экономики сообщества после пандемии нового коронавируса, а также по семилетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Они соберутся на очном саммите в середине июля, чтобы согласовать их. Об этом заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше намерение заключается в том, чтоб около середины июля собраться на очном саммите в Брюсселе. До этого я представлю конкретные предложения, чтобы мы смогли принять решение как можно скорее", - сказал он.