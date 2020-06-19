https://news.day.az/world/1245941.html Число умерших от коронавируса в Испании достигло 28 313
Число умерших от коронавируса в Испании достигло 28 313
Министерство здравоохранения Испании распространило информацию в связи с числом умерших от коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, число умерших от коронавируса в Испании достигло 28 313.
Отметим, минздрав Испании с 7 июня приостановил обнародование числа умерших от коронавируса.
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