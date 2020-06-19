Число умерших от коронавируса в Испании достигло 28 313

Министерство здравоохранения Испании распространило информацию в связи с числом умерших от коронавируса (COVID-19). 

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, число умерших от коронавируса в Испании достигло 28 313.

Отметим, минздрав Испании с 7 июня приостановил обнародование числа умерших от коронавируса. 