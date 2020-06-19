В Европе снова возникают очаги заражения

С ослаблением ограничений на свободное передвижение по Европе, а также с началом масштабного тестирования, в ряде стран ЕС отмечаются новые очаги заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Исландии за последнюю неделю выявлено 5 случаев: у двух граждан Румынии, а также у двух прибывших из Дании. У одного из них выявлен иммунитет, поэтому - в отличие от остальных - к нему не будет применяться карантин. Пятый случай - женщина-полицейский, которую заразили румыны.

Оперативно выявить и принять необходимые меры исландским властям позволила система пограничного тестирования, применяемая в аэропортах. Каждый день через неё проходят сотни прибывающих.

В Румынии за последние сутки от Covid-19 скончались 22 человека, зафиксировано 320 случаев заражения. Общее число инфицированных в стране - более 23 тысяч.

С каждым днём возрастает нагрузка на отделения реанимации и интенсивной терапии. Президент Клаус Йоханнис заявил, что возвращение к чрезвычайному положению, отмененному 15 мая, это последний из рассматриваемых вариантов. Он призвал граждан с особой тщательностью соблюдать меры личной гигиены и социального дистанцирования, а также обязательно носить маски.

О новой вспышке на севере страны сообщили и власти Португалии. В городе Синфайнш в одном из домов престарелых зарегистрировано 57 случаев: у 34 пациентов и 23 сотрудников. Всех их поместили на карантин. Ожидаются результаты еще 160 тестов.

Другой проблемный регион - Алгарве, где с началом туристического сезона 67 человек заразились коронавирусом на вечеринке, поскольку не соблюдали дистанцию.