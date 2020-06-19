https://news.day.az/world/1245985.html Константин Затулин заразился коронавирусом
Константин Затулин заразился коронавирусом
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин заболел коронавирусом. Информацией о болезни Затулина поделился на своей странице в Facebook политолог Сергей Марков, передает Day.Az.
"Константин Затулин заболел COVID-19 и госпитализирован. Яркий человек. Всегда говорит, что хочет, даже если многим не нравится. Пожелаем ему здоровья", - пишет он в Facebook.
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