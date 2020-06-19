В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 173 человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на британскую прессу, информацию об этом распространил Департамент здравоохранения страны, передает Day.Az.

Общее число умерших от коронавируса в этой стране достигло 42461, число инфицированных - 301815 человек.