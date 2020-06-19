ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. "Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока", - сказал глава ВОЗ. "Мир находится в новой и очень опасной фазе", - констатировал гендиректор.

"Вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики, - продолжил он. - Однако вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен".

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал "все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность". Он рекомендовал соблюдать меры предосторожности - безопасную социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить защитную маску, если это необходимо. Кроме того, страны должны продолжать работу по выявлению заразившихся, их изолирование, проведение тестирования, а также лечить всех заболевших.

Гендиректор напомнил, что в условиях нарастающей пандемии "больше всего страдают наиболее уязвимые люди". В этой связи он привлек внимание к риску заболевания, которому подвергаются беженцы, поскольку "они часто имеют ограниченный доступ к адекватному жилью, водоснабжению, питанию, санитарии и услугам здравоохранения". "ВОЗ глубоко обеспокоена по поводу весьма реальной угрозы широкомасштабной передачи заболевания COVID-19 в лагерях для беженцев", - констатировал глава ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.