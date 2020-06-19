В США назвали способ избежать второй волны коронавируса

Один из ведущих инфекционистов США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что есть способы избежать второй волны коронавируса. Он назвал их в интервью для The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, повторное распространение инфекции осенью нельзя считать неизбежным. Такой ситуации можно миновать, если соблюдать определенные меры предосторожности: например, избегать массовых скоплений людей и использовать маски.

Фаучи также считает, что говорить о том, что в США уже началась вторая волна инфекции, рано, даже несмотря на рост заболеваемости в некоторых штатах. В связи с этим инфекционист раскритиковал тех, кто не соблюдает защитные меры. Он призвал американцев учитывать все риски и соблюдать все требования.