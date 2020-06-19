ФРГ, Британия и Франция будут добиваться проведения министерской встречи с участием Ирана

ФРГ, Великобритания и Франция сохраняют готовность к содержательному взаимодействию с Тегераном и будут добиваться проведения министерской встречи с участием Ирана. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении глав МИД трех стран Хайко Мааса, Доминика Рааба и Жан-Ива Ле Дриана по итогам их встречи в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейская "тройка" по Ирану подтверждает свою готовность к взаимодействию в рамках содержательного и реалистичного подхода и ожидает конструктивного ответа от Ирана. Мы будем стремиться к проведению министерской встречи, чтобы призвать Иран к сотрудничеству и оценить то, как обстоят дела с механизмом разрешения споров [по иранской ядерной программе]", - сказано в документе.