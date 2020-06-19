https://news.day.az/world/1246024.html В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 23 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 905.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 185 245, за прошедшие 24 часа 1 214 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 157 516.
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