В США уволят еще одного полицейского

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) намерены уволить одного из трех полицейских, участвовавших в марте в перестрелке, при которой погибла темнокожая местная жительница Брионна Тейлор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте мэра Луисвилла Грега Фишера.

Случай, о котором идет речь, произошел 13 марта. Трое полицейских, в том числе Бретт Хэнкинсон, вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находилась Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время нее Тейлор, которая в это время спала, была убита. Данный случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций.

Фишер объявил, что "начат процесс увольнения" Хэнкинсона. Мэр не пояснил, почему было принято такое решение. Хэнкинсона ранее обвиняли в сексуальных домогательствах.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе полиции. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.