https://news.day.az/world/1246043.html Неизвестные открыли стрельбу в Торонто
Неизвестные открыли стрельбу в Торонто
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто в пятницу.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Global News со ссылкой на полицию.
По его данным, инцидент произошел около 11:40 по местному времени (19:40 GMT+4). Двое подозреваемых скрылись с места преступления на автомобиле.
Полиция начала расследование.
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