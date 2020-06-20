Неизвестные открыли стрельбу в Торонто

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто в пятницу.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Global News со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент произошел около 11:40 по местному времени (19:40 GMT+4). Двое подозреваемых скрылись с места преступления на автомобиле.

Полиция начала расследование.