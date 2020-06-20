Немецкий автогигант сократит тысячи рабочих мест

Компания BMW намерена сократить шесть тысяч рабочих мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на пресс-релиз концерна.

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, объем продаж резко сократился. В результате немецкий автогигант оказался на грани банкротства.

Согласованный пакет мер по сокращению рабочих мест направлен на то, чтобы повысить эффективность деятельности компании в краткосрочной перспективе и сохранить ее инновационность в долгосрочной. Он состоит из нескольких пунктов.

Так, работники, которым предстоит выход на пенсию в ближайшее время, получают на это досрочное право и выходные пособия. Официальная рабочая неделя сокращается с 40 (если такая закреплена в договоре) до 38 часов.

Кроме того, план предусматривает дополнительные восемь дней отпуска для сотрудников, отказавшихся от тарифных выплат. Кандидатуры на освободившиеся рабочие места рассматриваться не будут.

На фоне кризиса французская автомобильная корпорация Renault также анонсировала массовые сокращения. В общей сложности французская корпорация планирует в течение трех лет сократить почти 15 тысяч сотрудников, в том числе 4,6 тысячи во Франции.