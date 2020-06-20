https://news.day.az/world/1246048.html В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Согласно статистике, данное число умерших за сутки - наименьшее за период со 2 мая. Всего в столице умерли 3 565 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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