В четырех штатах США резко возросло число случаев заражения коронавирусом

Резкий прирост числа случаев заражения новым коронавирусом зафиксирован в пятницу в американских штатах Аризона, Флорида, Техас и Южная Каролина.

Об этом сообщил телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным управления общественного здравоохранения Аризоны, число случаев заражения коронавирусом в этом штате за сутки возросло на 3 246, достигнув 46 689. Прежний антирекорд там был зафиксирован 18 июня, когда за сутки выявили 2 519 новых случаев. Количество летальных исходов увеличилось на 41, до 1 312.

Во Флориде число случаев заражения за день возросло на 3 822. Это тоже является рекордно высоким показателем. Прежний антирекорд - 3 207 случаев - был установлен опять же 18 июня. Число летальных исходов увеличилось на 43, до 3 061.

Резкий прирост числа заразившихся отмечен также в Техасе и Южной Каролине.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,21 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 118,9 тыс. человек.