Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода "Северный поток-2" сообщил о перестановках в руководства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, директором проекта вместо Хеннига Коте назначен Марко Казирати.

Причиной увольнения названы личные обстоятельства. Новый директор "Северного потока-2" ранее работал в компании, а также был связан с первым "Северным потоком".

Ранее стало известно, что Дания в течение четырех недель ответит Nord Stream 2 на запрос о возможности использовать суда с системой якорного, а не динамического позиционирования при завершении строительства газопровода.

В настоящее время "Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна". С возможностями последнего и связан нынешний запрос.

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.