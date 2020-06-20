https://news.day.az/world/1246057.html День отмены рабства может стать национальным праздником в США
День отмены рабства может стать национальным праздником в США
Члены сената США предлагают признать день отмены рабства, который отмечается 19 июня, национальным праздником.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NBC News.
С инициативами о признании этого дня национальным праздником выступили сенаторы-демократы Камала Харрис, Кори Букер, Тина Смит и Эд Марки, а также республиканец Джон Корнин.
Ранее в США начались массовые протесты против расизма и произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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