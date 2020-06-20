День отмены рабства может стать национальным праздником в США

Члены сената США предлагают признать день отмены рабства, который отмечается 19 июня, национальным праздником.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NBC News.

С инициативами о признании этого дня национальным праздником выступили сенаторы-демократы Камала Харрис, Кори Букер, Тина Смит и Эд Марки, а также республиканец Джон Корнин.

Ранее в США начались массовые протесты против расизма и произвола полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.