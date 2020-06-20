https://news.day.az/world/1246069.html В Грузии зафиксировано 896 случаев коронавируса
В Грузии зафиксировано 896 случаев коронавируса
К этому времени в Грузии зафиксировано 896 случаев коронавируса. Данная информация была обновлена на специальном веб-сайте stopcov.ge. До этого в стране было официально подтверждено 895 случаев заражения, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
По информации веб-портала, всего от коронавирусной инфекции излечился 741 пациент.
Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 14 пациентов.
В режиме карантина находятся 2891 граждан, а в стационаре под наблюдением - 256.
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