В Индии выявили 14,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,5 тысячи и составляет 395 048.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 168 269 человек, выздоровели 213 830 человек (9 120 за сутки), умерли 12 948 (375 за сутки).

В пятницу сообщалось о 380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи), днем ранее - 366 946 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 12,8 тысячи).

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания - 124 331 (3827 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 54 449 заболевших (2115 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 53 116 заболевших (3137 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.