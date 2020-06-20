Пекин во время вспышки коронавируса

На прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в Пекине выявили новую вспышку коронавируса, возможно, более заразного, чем его предшественник, возникший в Ухане.

В городе уже ввели режим "военного времени", а с 19 июня ограничено транспортное сообщение с другими регионами Китая.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет в фоторепортаже, что происходит в Пекине.