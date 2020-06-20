https://news.day.az/world/1246090.html Пекин во время вспышки коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Пекин во время вспышки коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
На прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в Пекине выявили новую вспышку коронавируса, возможно, более заразного, чем его предшественник, возникший в Ухане.
В городе уже ввели режим "военного времени", а с 19 июня ограничено транспортное сообщение с другими регионами Китая.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет в фоторепортаже, что происходит в Пекине.
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