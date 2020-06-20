В США проходят демонстрации против расизма

По всей Америке проходят мирные демонстрации против расизма, приуроченные к празднику Juneteenth - Дню официальной отмены рабства в штате Техас 155 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Несмотря на то, что декларация об освобождении была принята 22 сентября 1862 года, понадобилось три года, чтобы ее эффект стал ощутим.

19 июня 1865 года 2000 военнослужащих федеральных сил под командованием союзного генерала Гордона Гренжера прибыли в Галвестон, штат Техас, для оглашения "Генерального приказа №3", отменяющего рабство.

Город Талса, в штате Оклахома, печально известен одними из самых крупных расовых беспорядков в истории США. В 1921 году здесь были убиты 300 афроамериканцев.

19 июня президент Дональд Трамп должен был провести в Талсе предвыборные мероприятия, но власти убедили его перенести их на следующий день.

"Предвыборная гонка Трампа в этот день - проявление неуважения. Он мог бы выбрать любую другую дату, но проводить ее сейчас - неправильно! Нам это не нравится", - говорит местная жительница

В связи с грядущим выступлением Трампа остро встают вопросы о защите здоровья населения и возможной вспышки коронавируса после.

Эпидемия COVID-19 в США продолжает уносить жизни. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано более 120 тысяч смертей.

"Я не понимаю, почему никто не возмущался мерами безопасности во время беспорядков и на похоронах Джорджа Флойда. Если они не возмущались тогда, почему они это делают сейчас? Я не понимаю, почему все так неравноценно?", - участница предвыборной кампании Трампа.