https://news.day.az/world/1246246.html В Иране за сутки от коронавируса умерли 115 человек
В Иране за сутки от коронавируса умерли 115 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 115 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 507.
За последние сутки в Иране выявлено 2 322 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 202 584. Вылечились 161 384 человека.
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