В Иране за сутки от коронавируса умерли 115 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 115 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 507.

За последние сутки в Иране выявлено 2 322 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 202 584. Вылечились 161 384 человека.