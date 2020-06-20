Великобритания может ввести обязательные анализы на коронавирус в аэропортах

Власти Великобритании рассматривают возможность брать анализы у прибывающих в страну воздушным транспортом людей, чтобы таким образом отказаться от введенного 8 июня 14-дневного обязательного карантина для всех путешественников. Об информировала в субботу газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, уже в следующем месяце в одном из крупных британских аэропортов начнутся испытания новой системы, когда у всех прибывающих пассажиров при прохождении пограничного контроля будут брать мазок на коронавирус. Как ожидается, результаты теста, который будет проводить частная компания, должны быть готовы в течение 7-24 часов, а узнать их можно будет онлайн. Предполагается, что люди, анализ которых не подтвердит наличие инфекции, будут освобождены от необходимости провести две недели на карантине.

О том, сколько будет стоить такой анализ, не известно. Не ясно и то, будет ли его оплата возложена на пассажиров, или ее возьмет на себя правительство или авиакомпании. Авиаперевозчики ранее активно выступали против обязательного карантина, указывая на то, что он ставит крест на их планах по восстановлению объемов перевозок.