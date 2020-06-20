https://news.day.az/world/1246276.html Чавушоглу и Лавров обсудили Ливию, ситуацию с коронавирусом и туризм
Чавушоглу и Лавров обсудили Ливию, ситуацию с коронавирусом и туризм
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в субботу телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщает турецкий телеканал NTV, стороны обсудили ситуацию в Ливии, а также борьбу с распространением коронавируса нового типа и туризм, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Другие подробности переговоров телеканал не приводит. Официальных комментариев турецкого и российского внешнеполитичесих ведомств также пока не последовало.
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