Чавушоглу и Лавров обсудили Ливию, ситуацию с коронавирусом и туризм

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в субботу телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщает турецкий телеканал NTV, стороны обсудили ситуацию в Ливии, а также борьбу с распространением коронавируса нового типа и туризм, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Другие подробности переговоров телеканал не приводит. Официальных комментариев турецкого и российского внешнеполитичесих ведомств также пока не последовало.