Во Франции стадионы и ипподромы откроются для публики с 11 июля

Стадионы и ипподромы, закрытые во Франции в середине марта в связи с пандемией коронавируса, вновь откроются для публики 11 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу правительством страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем уточняется, что "ограничение по числу участников до 5 тыс. человек для крупных мероприятий, стадионов и концертных залов" будет действовать до 1 сентября. "В середине июля будет проведен новый мониторинг эпидемиологической ситуации в стране с тем, чтобы рассмотреть возможность ослабления принятых ранее ограничений во второй половине августа", - отмечается в коммюнике Матиньонского дворца.

Власти Франции также разрешили проведение массовых спортивных мероприятий, за исключением единоборств, с 22 июня, но при соблюдении всех санитарных норм. Решение о послаблении введенных ранее ограничений было принято в ходе заседания Совета по обороне и национальной безопасности, состоявшегося в пятницу под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона. "Улучшение ситуации в области здравоохранения позволяет снять определенные ограничения при условии, что все будут сохранять бдительность, особенно в летний период", - говорится в сообщении правительства.

В ходе заседания также было принято решение открыть с 22 июня кинотеатры, центры отдыха и казино "при соблюдении строгих правил охраны здоровья". Что касается мероприятий в концертных залах, то собрания с участием более 1,5 тыс. человек должны быть заранее согласованы.

В середине марта во Франции в связи с пандемией коронавируса был введен режим самоизоляции, продлившийся почти два месяца. В период действия карантина по всей стране были закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости, рестораны, гостиницы, стадионы, концертные площадки, кинотеатры. 11 мая власти республики начали постепенное ослабление введенных ранее ограничений.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, с начала пандемии во Франции умерли около 29,5 тыс. человек. Всего в стране зарегистрировано почти 160 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.