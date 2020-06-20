https://news.day.az/world/1246291.html Террористы подорвали автобус с военными в Сирии
Террористы подорвали автобус с военными в Сирии
Автобус с 40 сирийскими военнослужащими подорвался на мине, установленной террористами в окрестностях провинциального центра Дераа на юге Сирии. Об этом сообщил в субботу ливанский телеканал Al Jadeed. По его информации, в результате теракта есть погибшие и раненые, их численность не приводится, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Прибывшие на место кареты скорой помощи забирают пострадавших и доставляют их в военный госпиталь в городе Эзраа.
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