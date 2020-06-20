В Сирии подорван автобус, более 30 погибших

В Сирии террористы подорвали автобус с десятками солдат правительственной армии президента страны Башара Асада.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Telegram-канал Oleg Blokhin уточняет, что в провинции Дараа около поселения Кухейль таким образом убили 31 члена 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии (САА).

Известно, что еще девять человек получили тяжелые ранения. Автор подчеркивает, что взрыв оказался очень мощным, другие подробности пока не раскрываются.