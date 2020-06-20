В Черногории объявили дату парламентских выборов

Парламентские и местные выборы в Черногории состоятся 30 августа.

Об этом объявил в субботу президент страны Мило Джуканович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Джуканович после проведенных 16 июня консультаций с представителями парламентских партий и коалиций, созванных по его приглашению, принял решение о назначении даты выборов в Скупщину Черногории, а также решение о назначении выборов в местные органы власти в муниципальные советы города Андриевица, Будва, Гусине, Котор. Выборы депутатов и представителей пройдут 30 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Парламентские выборы пройдут в период обострения отношений между черногорскими властями и церковью. Черногорские верующие проводят массовые акции в знак протеста против притеснения Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, где в декабре 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Он предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

В четверг президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде сообщил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.