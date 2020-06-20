Посол РФ в Вашингтоне раскрыл военные планы США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, куда направлены военные планы США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он заявил, что военные планы Соединенных Штатов Америки "откровенно направлены на сдерживание" Китая и России.

"Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений", - сказал Антонов.

Дипломат также отметил, что России не нужно такое развитие событий, она, наоборот, хочет избежать его.