https://news.day.az/world/1246324.html Посол РФ в Вашингтоне раскрыл военные планы США
Посол РФ в Вашингтоне раскрыл военные планы США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, куда направлены военные планы США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он заявил, что военные планы Соединенных Штатов Америки "откровенно направлены на сдерживание" Китая и России.
"Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений", - сказал Антонов.
Дипломат также отметил, что России не нужно такое развитие событий, она, наоборот, хочет избежать его.
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