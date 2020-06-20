Москву затопило после ливня

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, автомобилисты не смогли проехать по Варшавскому шоссе в районе станции метро "Южная". Кадры оттуда опубликовал Telegram-канал Mash. Видно, что на трассе образовалась пробка. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что движение на момент инцидента осуществлялось по левым рядам в обоих направлениях.

Пешеходы, оказавшиеся в районе шоссе, тоже не могли перейти дорогу. Снятое ими видео опубликовали в Telegram-канал Daily Storm и издание Baza.