В Германии появился первый памятник Ленину

По инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) в городе Гельзенкирхен была установлена двухметровая чугунная статуя революционера Владимира Ленина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, памятник удалось установить, невзирая на противодействие со стороны правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, членом которой является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии - после "бархатной революции" она оказалась там", - рассказал Вайспфенинг.

Он отметил, что в партии решили купить эту статую и разместить ее в городе, так как в Западной Германии не было установлено еще ни одного бюста или статуи Ленину.