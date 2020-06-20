В Дижоне прошла манифестация с требованием отставки префекта

Около сотни жителей Дижона приняли участие в марше протеста, требуя отставки префекта после беспорядков, в которых участвовали местные жители североафриканской общины и представители чеченской диаспоры.

Об этом сообщили в субботу в префектуре полиции Дижона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Манифестация началась днем на площади Республики. Участники акции держали в руках плакаты с призывами к отставке префекта и обеспечению порядка в городе. После митинга одна из групп манифестантов маршем двинулась в сторону здания префектуры, однако полиция перекрыла протестующим дорогу. Согласно опубликованным в социальных сетях видеороликам, в манифестации также приняли участие представители движения "Желтые жилеты".

В обеспечении порядка в городе были задействованы около 150 сотрудников полиции. Как сообщили в префектуре, в ходе манифестации полиция задержала одного участника марша.

Опасаясь беспорядков, префект департамента Кот-д`Ор обнародовал в пятницу приказ, запрещающий любые демонстрации в историческом центре города после того, как в интернете появились призывы жителей района Гресиль устроить акцию протеста.

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, 12 июня после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, прибывшие из других городов, было начато расследование по фактам "покушения на убийство в составе организованной группы", "причинения насилия", "причинения ущерба" и "подстрекательства к насилию". Двое из задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения.