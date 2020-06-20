В России горят около миллиона гектаров леса

На территории России в 2020 году возникло более 6 тысяч лесных пожаров общей площадью свыше 990 тысяч гектаров.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ в субботу, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Наибольшее количество пожаров, зафиксированных с начала пожароопасного периода 2020 года, пришлось на Республику Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также Брянскую, Иркутскую, Смоленскую, Кемеровскую и Еврейскую автономную области.

В то же время Федеральное агентство лесного хозяйства сообщает, что в России проводятся работы по тушению 47 лесных пожаров общей площадью 18 508 га. Задействовано более 1000 пожарных и других сотрудников, 240 единиц наземной техники и 30 воздушных судов. При этом на труднодоступных и удаленных землях еще 75 лесных пожаров площадью 251 892 га находятся под наблюдением, их тушение прекращено.