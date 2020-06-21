На востоке Канады бушуют лесные пожары

Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

Площадь возгорания оценивается в 58 тыс. га. Огонь приближается к водохранилищу Пипмуакан, вокруг которого расположены десятки жилых домов, а также гидроэлектростанция. Она поставляет электроэнергию 85 тыс. жителям региона Лак-Сен-Жан.

Ликвидацией лесного пожара в настоящее время заняты около 50 пожарных. Тушению огня мешает жаркая и сухая погода, установившаяся в последние недели на востоке Канады. О пострадавших не сообщается.