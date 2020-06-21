https://news.day.az/world/1246349.html На востоке Канады бушуют лесные пожары
На востоке Канады бушуют лесные пожары
Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.
Площадь возгорания оценивается в 58 тыс. га. Огонь приближается к водохранилищу Пипмуакан, вокруг которого расположены десятки жилых домов, а также гидроэлектростанция. Она поставляет электроэнергию 85 тыс. жителям региона Лак-Сен-Жан.
Ликвидацией лесного пожара в настоящее время заняты около 50 пожарных. Тушению огня мешает жаркая и сухая погода, установившаяся в последние недели на востоке Канады. О пострадавших не сообщается.
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