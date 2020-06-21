https://news.day.az/world/1246351.html Полиция Парижа задержала пять человек в ходе демонстраций
Полиция Парижа задержала пять человек в ходе демонстраций
Стражи правопорядка задержали пять человек во время различных демонстраций, который прошли в субботу в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Силы безопасности обеспечили порядок во время разрешенных шествий и обеспечили соблюдение запретов на несанкционированные манифестации", - говорится в сообщении префектуры.
"По данным на 19:45 по парижскому времени задержаны пять человек, еще 36 манифестантов были остановлены для проверки документов, а в отношении 52 протестующих сделаны устные предупреждения", - отмечается в заявлении.
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