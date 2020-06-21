В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

Еще 32 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 597 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Согласно статистике, данное число умерших за сутки - наименьшее за период с 26 апреля, когда умер 31 человек.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - отметили в оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 576 952 случая заражения, выздоровели 334 592 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.