Резня в Великобритании после шествий в поддержку чернокожих
В английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Guardian.
В результате нападения в центральном парке несколько человек получили ножевые ранения. Полиция охарактеризовала случившееся как "серьезный инцидент". В настоящее время на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами. Парк оцепила полиция.
Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").
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