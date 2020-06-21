Резня в Великобритании после шествий в поддержку чернокожих

В английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Guardian.

В результате нападения в центральном парке несколько человек получили ножевые ранения. Полиция охарактеризовала случившееся как "серьезный инцидент". В настоящее время на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами. Парк оцепила полиция.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").